اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات للكيلو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات للكيلو لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى بالسوق المحلى تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية حيث تراوح سعر  اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي  استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو. 
 
 
فيما استقرت أسعار الكبدة  بين 120-140 جنيها الكيلو،  البرجر البلدى فسجلت   120-140 جنيها الكيلو، أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو  فإن أسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو. 
 
 
ووجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، بتكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، للمرور الدورى على جميع المجازر لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.
 
 

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

كندوز

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