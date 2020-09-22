أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020

كتبت : سماح حمدى

تراجعت أسعار الذهب ظهر اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1904 دولارا مقارنة بـ 1930 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 :711.40 جنيه. عيار 21 : 830 جنيها. عيار 24 : 948.55 جنيه.

وانخفضت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.