أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-9-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.189 مليار جنيه.

إيقاف تداول 48 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 48 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ليسيكو مصر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبوات الطبية، الكابلات الكهربائية المصرية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيدي كرير للبتروكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لصناعة الكيماويات، الألومنيوم العربية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية، اميرالد للاستثمار العقاري، غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، القاهرة للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة للصوامع والتخزين، حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.189 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 418.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 4918 جنيه، 21.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 941 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 28.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.96%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.605 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 5.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.31%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 26.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.73%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.999 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.63%.