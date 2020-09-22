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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم.. البورى من 32 لـ 46 جنيه للكيلو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:00 ص
أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم.. البورى من 32 لـ 46 جنيه للكيلو أسماك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22-9-2020  استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الجملة  الرسمية  بسوق العبور للجملة حيث سجلت أسعار البورى" 1 "   40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها. 
 
وسجل البلطي المزارع  "2".   11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، و البلطى المزارع  "1" سجل 13-15 "، وسجل  البلطي الاسواني 17-37  جنيها بينما   جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.
 
وسجل السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،. 
 
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

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