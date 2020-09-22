أخبار المحافظات اليوم.. إصابة 10 أشخاص اثر سقوط لعبة الصاروخ بمطروح

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

محافظ مطروح يطمئن على مصابى لعبة الصاروخ.. ويقرر إغلاق الملهى





اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حالة مصابى حادث سقوط لعبة الصاروخ بإحدى الملاهى بمدينة مرسى مطروح وتقديم مبالغ مالية لهم، وذلك خلال زيارته لهم صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى مطروح العام، والبالغ وعددهم 10 مصابين.

وقرر محافظ مطروح إغلاق الملهى ومراجعة السلامة الفنية والأمان لجميع المعدات والأجهزة بجميع الملاهى بالمحافظة، وتحويل شخصين مسئولين عن الملاهى للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة حفاظا على سلامة المواطنين.

العثور على الطفلة كنزى داخل بيارة بالعاشر





كشفت التحقيقات فى واقعة عودة الطفلة "كنزى" بنت مدينة العاشر من رمضان، بعد 6 أيام من اختفائها من الحضانة بالمجاورة 37، أن أحد أقارب الطفلة عثر عليها داخل بيارة تفتيش، مساء أمس، وقام باصطحابها لأسرتها، حيث تطوع العديد من الشباب للبحث عنها داخل بيارات التفتيش على مدار الأيام الماضية.

وتبين من التحقيقات أنه بتتبع كاميرات المراقبة لحظة تلقى البلاغ من أسرة الطفلة، فإن الطفلة خرجت بمفردها من الحضانة، ما يؤكد عدم تعرضها للخطف، ويرجح أن أحد الأهالى عثر عليها أثناء سيرها بالشارع واصطحبها للعيش مع أسرته ورعايتها، وبعد علمه بتحرير أسرتها محضرا خشى توجيه مساءلة قانونية له فقام بترك الطفلة وأثناء سيرها سقطت فى بيارة التفتيش.

أشعة بمستشفى بنها الجامعى تكشف وجود تليفون فى معدة شخص منذ 7 أشهر





كشفت أشعة تليفزيونية تم إجرائها بمستشفيات بنها الجامعية، عن وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن، وقال استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الطبيب، أن المريض أكد أنه قام ببلع التليفون منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم اي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين لقتلهم تاجر وسرقته أمام ابنته بالشرقية



المستشار سلامة جاب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، اليوم، على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لـ 3 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل تاجر مواشي أمام ابنته بغرض سرقته بالإكراه. صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 30469 جنايات الزقازيق لسنة 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول "أ.ح.ع" تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بعدة أعيرة نارية في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

عمر مجدى تحدى الإعاقة بعد إصابته بضمور فى النخاع الشوكى والتحق بالصيدلة



عمر مجدى مع والده ووالدته

بحب العلوم وتشغلنى جدا موادها المختلفة لدرجة أن أستاذى وصفنى بــ"فلتة الكيمياء"، لتفوقى على زملائى وسرعة بديهتي، فقررت أن أدرس الصيدلة وأضع إعاقتى فى تحدى لتحقيق هدفى وأ كون عالما مثل ستيفن هوكينج العالم الفيزيائى المعروف، بهذه الكلمات بدأ عمر مجدي، من مركز ههيا، بمحافظة الشرقية حديثة لـــ "اليوم السابع"، بعد تفوقه فى الثانوية العامة والتحاقه بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

ويقول الطالب عمر مجدى، ابن الـــ17 عاما، حصلت على مجموع 405 درجة بنسبة 98.7% وأكون ضمن أوائل الإدارة التعليمية بههيا، وبالفعل التحقت بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، وتحقق حلمى فى أصبح صيدلي، ولم تكون إصابتى بمرض ضمور فى نخاع الشوكى عائقا لتحقيق هذا الحلم بل كانت تحديا بالنسبة لى.

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح بمخالفات البناء بالأقصر





إقبال كبير شهدته المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد .

"حياة كريمة" تعيد الروح للمنازل المهددة بالانهيار فى الغربية





" حياة كريمة لقرى مصر" بعد أن أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة أفضل للأسر الأكثر احتياجا بجميع قرى محافظات الجمهورية، سادت حالة من الفرح بين أهالى قرى محافظة الغربية، بعدما تم تطوير المنازل الآيلة للسقوط والتى كانت تعانى منها تلك الأسر على مدار العشرات سنوات الماضية، من مياه الصرف الصحى والأمطار والحشرات وغيرها من الأوبئة التى كانت تحاصرهم وتنقل لهم الأمراض، إلا أن جاءت المبادرة ووفرت لهم ولأولادهم حياة كريمة.

التقى " اليوم السابع " بأهالى قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتعد قرية حانوت إحدى القرى المستفيدة من المبادرة والتى كانت تعانى من تواجد منازل كثيرة آيلة للسقوط يعيش فيها المواطنين وأسرهم حياة غير آدمية، مما تسبب فى نقل العديد من الأمراض، وبعد أن تم تطوير تلك المنازل أصبحت من أكثر القرى جمالا من حيث المظهر حيث أنها تقع على مياه نهر النيل.