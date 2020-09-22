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أخبار × 24 ساعة.. الرى: تحذيرات ارتفاع منسوب النيل تخص أراضى طرح النهر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرى: تحذيرات ارتفاع منسوب النيل تخص أراضى طرح النهر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
إعداد مدحت وهبة

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