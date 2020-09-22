أخبار × 24 ساعة.. الرى: تحذيرات ارتفاع منسوب النيل تخص أراضى طرح النهر

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

وزير التعليم: ضوابط جديد لإدارة المدارس الخاصة ننتهى منها خلال 3 شهور

وزير التعليم يؤكد نتائج النظام الجديد تظهر العام المقبل مع الامتحان الدولى

300 جنيه لرياض الأطفال و500 للثانوى.. ننشر مصروفات العام الدراسى الجديد

"التضامن" تصرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

وزير الرى لـ" اليوم السابع" : لا يوجد خطورة من فيضان النيل وغمر أرضى طرح النهر طبيعى

وزارة الرى: تحذيرات ارتفاع مناسيب النيل تخص أراضى طرح النهر المزروعة

وزارة التعليم العالى تطلق منصة التعلم عن بعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسى الجديد

السكة الحديد تستقبل دفعة عربات روسية جديدة تضم 22 عربة الجمعة المقبل