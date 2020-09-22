أحمد السويدي مشيدا بافتتاح جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية: اهتمام الدولة بإنشاء الجامعات دفعة قوية لتطوير التعليم الجامعي

أشاد المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إيديوكيشن، بالاحتفالية التى أقيمت لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية؛ والتي شهدت أيضًا افتتاحه لعدد من المشروعات التعليمية بالمحافظات ومنها جامعات المعرفة الدولية، من خلال الفيديو كونفرانس، معبرا عن امتنانه للجهود الرئاسية لدعم ملف التعليم العالي التى تعد دفعة قوية لمشروع جامعات المعرفة الدولية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الجامعي والحرص على افتتاح جامعات جديدة، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، بما ينعكس على تصنيف مصر العالمي بين جامعات دول العالم، لافتا أن العاصمة الإدارية هي أكبر مشروعات التنمية في مصر، وتعتبر مدينة اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار.

وقال السويدي إن الجامعة تتبنى رؤية لتطوير جودة التعليم، وإعادة مصر للخريطة التعليمية وجذب الطلاب المصريين والأجانب، بما يتفق مع رؤية الدولة 2030 لتطوير المنظومة التعليمية بجودة مختلفة، موضحا أن المرحلة الأولى من الجامعات بدأت بجامعة واحدة بها تسع برامج تعليمية دراسية في مجالات الهندسة والكمبيوتر والتصميم الإعلامي، هذا ومن المقرر إضافة ستة برامج بكالوريوس جديدة خلال العام الأكاديمي 2020/2021 في مجالات الاعمال والتسويق، علوم المحاسبة والتمويل، إدارة الاعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية، علم النفس، وعلم النفس الرياضي والتدريبي، مشيرا الى أن الجامعة تقدم منح للتفوق العلمي والرياضي، تماشيًا مع سياسة الجامعة الأم في إنجلترا، بالإضافة إلى توفير المنح من خلال تمويل مؤسسة "السويدي إيديوكيشن"، مصرحا بان 10% من طلاب العام الماضي حصلوا على منح ما بين 25% لـ 100%.

جدير بالذكر أن جامعات المعرفة الدولية تعد واحدة من أهم المشروعات التي أطلقتها مؤسسة السويدي إديوكيشن، والتي تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة، من خلال تطوير وإنشاء مؤسسات تعليمية مستدامة على أفضل المستويات العالمية والمرفقة بأحدث الخدمات، لتحقيق أكبر تأثير في المجتمع. ومن المقرر أن يتم التوسع في تقديم مختلف المجالات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تقدم في الجامعة، بما في ذلك الدراسات العليا، بالإضافة إلى المزيد من الشركاء العالميين خلال السنوات المقبلة.

وعلى صعيد آخر أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً استرشادياً حول مؤسسة جامعات المعرفة الدولية وفرع جامعة كوفنتري حيث تمت الإشارة إلى التصنيف العالمي للجامعة وكذا القيمة المضافة للبرامج المشار إليها بعاليه حول دور الجامعة والبرامج المقدمة في تحديث المنظومة التعليمية وتطوير استراتيجية التعليم العالي من خلال تعزيز بناء القدرات، وكذا إتاحة فرص التواصل مع مجتمع رجال الاعمال، هذا وتمت الإشارة إلى البرامج الجديدة المقرر إضافتها خلال العام الاكاديمي 2020/2021 والتي ستمثل دفعة قوية لنظام التعليم الجامعي ومن ثما إمكانية توفير فرص عمل بالشركات الكبرى وفتح مجالات الابتكار من خلال منظومة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية.

جدير بالذكر أن جامعات المعرفة الدولية تتشكل من مجمع لكبرى الجامعات الدولية المتخصصة في مختلف مناحي المعرفة، بينها جامعة كوفنتري البريطانية، وتساهم مؤسسة السويدي في المشروع بتجهيز الحرم الجامعي وتنفيذ المتطلبات اللوجستية على أعلى مستوى وبإشادة من المؤسسات التعليمية العالمية، بينما يتولى الشريك الأجنبي مهمة نقل الجانب العلمي في المنظومة من مناهج وهيئة تدريس لتكتمل المنظومة، ويحصل الدارس بجامعة المعرفة على شهادة من الجامعة الأجنبية الأم تتماشى مع متطلبات سوق العمل وخدمة الاقتصاد المصري.



هذا وأشار إيهاب سلامة نائب رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن إلى التوسعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خاصة مع نجاح تجربة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم التنسيق حالياً لإقامة توسعات مشروع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في منطقة الشيخ زايد الجديدة وكذا صعيد مصر، لافتاً أن هذا التوسع يعد جزءًا من المشروعات الكبرى التي تطورها شركة السويدي إديوكيشن، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته برامجنا الأكاديمية ومنشآتنا الجامعية. حيث نسعى دائماً إلى توسيع نطاق تجربتنا التعليمية المتميزة وتزويد الطلاب بمختلف المهارات والبرامج التي تقدمها أفضل الجامعات المصنفة على مستوى العالم واستيعاب المزيد من الطلاب الطموحين.