أبو الحجاج عميداً لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بقيام الدكتور أبو الحجاج عبد العزيز محمد وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعمل عميداً للكلية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش .

من جانبه تقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد لما هو فى صالح خدمة وتقدم الكلية موجهاً شكره للدكتور محمد عبد الوهاب عميد الكلية السابق لما بذله من جهد دءوب وعمل مخلص فى النهوض بالكلية والتوسع فى خدماتها التعليمية لتشمل الطلاب فى المرحلة الجامعية وعدم اقتصارها على الباحثين بمرحلة الدراسات العليا، مؤكداً على أهمية الكلية التى تعد إنفراداً للجامعة فى ذلك المتخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية وضمن أربعة كليات فقط على مستوى العالم والتى تعمل على وربط البحث العلمى بالصناعة المعتمدة على السكر وتطويرها فى المجالات التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية وتلبية احتياجاتها بكل كفاءة .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبو الحجاج بدأ حياته العملية معيداً بقسم الكيمياء بكلية العلوم 1983 ثمّ تدرج فى المناصب الأكاديمية وصولاً إلى الأستاذية فى عام 2009.

كما تولى الدكتور أبو الحجاج العديد من المناصب الإدارية منها الإشراف على الشعبة الكميائية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية منذ 2009 إلى 2016 , ومن ثمّ وكيلاً للكلية منذ 2005 إلى 2019 ، كما أن له نشاط علمى مميز فى المشاركة فى العديد من الأبحاث العلمية فى عدد من المحافل العلمية المختلفة وكذلك الإشراف على الرسائل العلمية .