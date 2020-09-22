«PayTabs Egypt» تفتح منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى مجانا للمشروعات الصغيرة

كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم شركة PayTabs Egypt وهي شركة ناشئة بموجب الشراكة الاستراتيجية بين المجموعة المالية هيرميس وشركة PayTabs العالمية، عن تركيب وتوفير منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لمدة 3 أشهر للعملاء الحاليين والمحتملين، وهي سابقة تُعد الأولى من نوعها لتقديم وإتاحة حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لأطول فترة زمنية بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستهدف المبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز تبعات تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وغيرها من تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19)، حيث تشمل المبادرة الجديدة جميع القطاعات والأسواق التجارية التي تعمل بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط مبيعات شهرية عبر شبكة الإنترنت يبلغ 100 ألف جنيه.

وبموجب هذه المبادرة، تسعى PayTabs Egypt لتسريع وتيرة التحول من نظام البيع بالتجزئة في المتاجر إلى نظم التجارة الإلكترونية الحديثة بالعديد من قطاعات التجزئة في مصر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر معارض الأزياء وتجزئة الإلكترونيات وتوصيل الطلبات إلى المنازل وغيرها، كما تأتي المبادرة بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية ضمن أجندة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر وكذلك في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، أن تبعات انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير مضاعف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على صعيد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو غيرها من بلدان العالم. فقد واجهت تلك الشريحة من المشروعات صعوبات خاصة في الحفاظ على مستوى إيراداتها ناهيك عن صعوبات التواصل مع العملاء خلال تلك الفترة العصيبة، وبالتالي تهدف مبادرة PayTabs Egypt إلى تخفيف الضغط عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الرئيسي للقطاع الخاص والاقتصاد المصري على نطاق واسع، علمًا بأن الشركة استلهمت فكرة المبادرة من قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط قروض العملاء والشركات في البنوك نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بأسره خلال المرحلة الراهنة.

وتعليقًا على المبادرة، قال هاني سليمان مدير عام شركة PayTabs Egypt، إن الشركة على قناعة تامة بأن المبادرات من هذا النوع سوف توفر دعمًا قويًّا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت تراجع الأنشطة التشغيلية منذ انتشار الوباء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة ترى أن المبادرة تدعم التحول السريع من أسلوب البيع التقليدي بمتاجر التجزئة إلى منصات التجارة الإلكترونية، وذلك في ظل ارتفاع عدد منصات التجارة الإلكترونية بمصر بنسبة 30% وزيادة الطلب على المنتجات الكترونيًا بأربعة أضعاف المعتاد خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وخلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، سوف يتمتع التجار المستفيدون بهذه المبادرة بخدمة مجانية تُمكِّنهم من تجميع كافة المعاملات النقدية وتنفيذها بشكل سريع ومباشر عبر أحدث منصة للدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر.

وتوفِّر منصة PayTabs Egypt للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية القبول الفوري للمدفوعات من جانب قاعدة عريضة من أنظمة وشركات الدفع الإلكتروني؛ حيث تتواجد العلامة التجارية لـ «PayTabs» على المواقع الإلكترونية وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات خدمات الرسائل القصيرة الخاصة بهذه الأنظمة والشركات المختصة بالمدفوعات الإلكترونية العالمية.