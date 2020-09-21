اليوم السابع
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100 أستاذ يابانى يزور الجامعة المصرية اليابانية على مدار السنة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:00 ص
100 أستاذ يابانى يزور الجامعة المصرية اليابانية على مدار السنة الجامعة المصرية اليابانية
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنه يوجد 10 أساتذة دائمين بالجامعة، بجانب 100 أستاذ فى زيارات على مدار السنة، تتراوح من أسبوع لـ 3 أشهر، وجميع تكاليفهم تتحملها الحكومة اليابانية، مضيفًا أن اليابانيون حريصون للحفاظ على سمعتهم، واسم الجامعة التى تحمل أسمهم.

وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اليابانيون يمتازون بالانتماء للمكان الذى يعملون به، وهذا ما تسعى الجامعة المصرية اليابانية لنقلة للطلاب، مضيفًا:" الدراسة بالجامعة تتضمن تعلم كافة التفاصيل لكل طالب فى تخصصه، فالمشكلة فى مصر إننا عملنا العلم فى كبسولة".

وعن الإنشاءات بالجامعة، قال أن الحرم الدائم للجامعة هو مقام على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة، ويواكب أحدث التصميمات العالمية ذات التصميمات الذكية الصديقة للبيئة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقنى متقدم، مشيرًا إلى أن تكفله المرحلة الأولى من الجامعة المصرية اليابانية، وصلت لـ 6.8 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 4 مناطق، الأولى منطقة زائرين ومعرض للشراكة والصناعة وفندق وصالتين عرض لاستقبال الفعاليات الثقافية، ومسرح يسع ألف مشارك، ويمكن إقامة العروض المفتوحة به، بجانب ملاعب كرة القدم القياسية وملاعب التنس والملاعب المغطاة وحمام السباحة، بجانب منطقة بنوك، وكافتيرات مختلفة للخدمات الطلاب، ومنطقة سكنية لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية، ستصل لـ 12 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


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احمد الجوهرى

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