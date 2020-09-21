وكيل تضامن الغربية تتفقد مشروع الطفل العامل بقرية شبشير الحصة بطنطا

الغربية عادل ضرة

قامت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية بزيارة مشروع الطفل العامل بشبشير الحصة مركز طنطا لتوفير فرص عمل او مشاريع مصغرة لتربية النحل والاستفادة من خبرة منتجي النحل والعسل بالقرية، بإشراف المحاسب مأمون عتمان، رافقها خلال الزيارة الدكتور خالد أبو المجد مدير ادارة النظم والمعلومات ومسئول العلاقات العامة.

يذكر إن الهدف من المشروع تعليم الاطفال المتسربين من التعليم من سن 8 سنوات حتى سن18 ويتوفر لهذا المشروع، مكتب تحفيظ القرأن، حديقة طفل، تجميع النجف، ورش نجارة موبليا وباب وشباك ، ورش حدادة ، مشغل تريكوا وخياطه ، ورشة أحذيه ، ورشة ملامين ، ورشة تكيف وتبريد.، ورشة الدهانات والدوكو.، قاعة لمحو الامية، صال للطعام ، صالة للألعاب الترفيهية.، اماكن اقامة للمعاقين.

ويهتم المشروع بعدة محاور منها النهوض بوضع الاسرة الإقتصادي ومحاولة معالجتة سواء بادراج الاسرة ببرنامج تكافل وكرامه او عمل مشاريع صغيرة عن طريق بعض الجمعيات، و استيعاب الطفل من حيث ادماجه فى مراحل التعليم المختلفة وان لم يرغب اكمال التعليم يتم محو اميته وادماجه بالورش بالإضافة إلى متابعة كافة الاطفال بالورش ومتابعة النواحى السلوكية والتثقيفية وان حدث أي خلل او عقاب للطفل يتم التعامل مع هذا الشأن بالطرق القانونية.