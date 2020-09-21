وكالة الأدوية الأوروبية تؤيد استخدام الستيرويد لعلاج كورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، على استخدام الستيرويد ديكساميثازون لعلاج المرضى المتعطشين للأكسجين من COVID-19.

وقالت هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان، إن الديكساميثازون يمكن أن يكون خيارًا علاجيًا للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين.



السترويد

وأضافت: "بناءً على مراجعة البيانات المتاحة ، تؤيد EMA استخدام الديكساميثازون في البالغين والمراهقين (من سن 12 عامًا ويزن 40 كيلوجرامًا على الأقل) الذين يحتاجون إلى علاج أكسجين إضافي ".أظهرت دراسة بريطانية في يوليو أن 29٪ من مرضى فيروس كورونا الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي والذين تلقوا ديكساميثازون ماتوا في غضون 28 يومًا من بدء العلاج ، مقارنة بنسبة 41 في المائة ممن لم يتلقوه.

في المرضى الذين تلقوا الأكسجين بدون تهوية ، كانت الأرقام 23 %مع ديكساميثازون و 26 %بدونه.

في وقت سابق من هذا الشهر ، شجعت منظمة الصحة العالمية البلدان على الاحتفاظ بمخزونات من الكورتيكوستيرويدات مثل الديكساميثازون لعلاج COVID-19.

أظهرت دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية JAMA أن الأدوية مثل الديكساميثازون في عائلة الكورتيكوستيرويد قللت من معدل الوفيات لدى المرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الحادة بنسبة 21 بالمائة على مدار 28 يومًا.

لم يُظهر أي دواء آخر حتى الآن قدرته على تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا