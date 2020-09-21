وقف مدير و 3 معلمين بالعريش عن العمل بعد فتحهم مدرسة مساءً للدروس الخصوصية

شمال سيناء - محمد حسين

أوقفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مدير مدرسة ثانوية و3 معلمين عن العمل، بعد رصد قيامهم بفتح المدرسة مساء لإعطاء دروس خصوصية. وأفاد بيان لتعليم شمال سيناء، بأن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صدق بتاريخ 20 / 9 / 2020 على مذكرة من إدارة العريش التعليمية، بشأن قيام "ن ك ح " مدير مدرسة الشهيد عمر شكرى الثانوية بالعريش، بفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء وقت العمل الرسمى وإدارتها كمكان للدروس الخصوصية بتاريخ 17 / 9 / 2020.

وتقرر تكليف مدير جديد للمدرسة بالعمل بمهام مدير للمدرسة، كما تقرر إيقاف العمل احتياطيا ولمدة لا تزيد عن 3 شهور اعتبارا من 20 / 9 / 2020، لكل من، مدير المدرسة ن ك ح، و3 معلمين وهم ص م ا مدرس لغة عربية، ب م ا مدرس تاريخ، ا ا م مدرس فيزياء، وإخطار جهات الاختصاص للتنفيذ.

وقال حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن هذا الإجراء اتخذ بعد رصد قيام المدير باتخاذ المدرسة مقر للدوس الخصوصية، والواقعة تم رصدها من المديرية وتم تشكيل لجنة اعدت مذكرة تفصيلية بالواقعة وتم عرضها على محافظ الإقليم الذى قرر على الفور اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتكليف مدير جديد بإدارة المدرسة.