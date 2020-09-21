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وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا.. صور

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 05:24 م
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا.. صور محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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البحث يناقش المتغيرات الدولية وتأثيرها على المصالح المصرية بمنطقة شرق المتوسط

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان " الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية " والذى نفذته كلية الحرب العليا فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2019 /2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى .

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (1)

وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (2)

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط .

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (3)

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم التخطيط الاستراتيجي للقوات المسلحة.

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا (4)
 

وزير الدفاع

الشرق الأوسط

القوات المسلحه

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