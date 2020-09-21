وزير الخارجية الإيطالى: التصويت بتقليص عدد البرلمانيين يُكسبنا المصداقية

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أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتصويت الإيطاليين في استفتاء شعبي لصالح تقليص عدد البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ.

وقال دي مايو - وفقًا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الإثنين - إن نتيجة الاستفتاء تفيد بأنه "اعتبارًا من اليوم، عاد عدد البرلمانيين المنتخبين للتوافق مع عدد برلمانيي الديمقراطيات الغربية الكبرى، وبفضل ذلك تكتسب إيطاليا مزيدًا من المصداقية الدولية في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها (في إشارة إلى جائحة كورونا)".

وصوّت حوالي 70% من الإيطاليين لصالح خفض عدد البرلمانيين، وستصبح نتيجة الاستفتاء نافذة بعد مرور 60 يومًا على إعلان وزارة الداخلية البيانات النهائية.

ويقضي الاستفتاء بخفض أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ من 945 برلمانيًا إلى 600 برلماني (من 630 إلى 400 عضو للنواب ومن 315 إلى 200 عضو للشيوخ).

ورفعت حركة "خمس نجوم" -التي ينتمي لها دي مايو- مسألة تقليص البرلمانيين شعارًا لها، وضمنت هذا الطلب في برنامجها الانتخابي حينئذ.