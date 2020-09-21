وزير التعليم يؤكد نتائج النظام الجديد تظهر العام المقبل مع الامتحان الدولى

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربةي والتعليم، إن أول تقييم للطلاب فى النظام الجديد بالصفوف الدراسية الأولى يبدأ العام المقبل بعد دخول الطلاب الامتحان الدولى اللعام الدراسى المقبل للصف الرابع الابتدائى، مؤكدا أن الوزارة تقدمت للمؤسسات الدولية ومنتظرين طلاب الصف الثالث الابتدائى للحصول على عدد معين من الطلاب ويدخلوا امتحان دولى العام المقبل ويخوضوا امتحان تشارك فيه 150 دولة على الأقل وهذا ما يكشف نتيجة نظام التعليم الجديد.

وأوضح الوزير تخريج أول دفعة فى نظام التعليم الجديد من الثانوية العامى سيكون عام 2030.



وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور الذى يقدمه الإعلامى أسمة كمال، أن هناك تحسن ملحوظ فى مستوى الطلاب فى النظام الجديد، مشيرا إلى أن الكتب فى النظام الجديد جميعها سلسلة واحدة معها دليل المعلم، ودراسة المنهج فى النظام الجديد يعتمد على مستوى الطالب وجميع المناهج تسير على نفس المسطرة وتم إعدادها من مؤسسات دولية على مستوى عالى جدا، موضحا أنه من خلال المتابعة هناك نتائج ايجابية وسيكون هناك جيل مختلف فى التحليل النقدى والمعرفة، كما تم إضافة كتاب مبنى على قصص لفهم القيمة التى تساعد على بناء شخصية الطفل، قائلا: بعد التعب ده بنزعل لما حد يقول الكتاب ده داخل فى مجموع الطالب، وبنزعل لما بنلاقى ولى الأمر مش بينظر لما يجب أن يتربى عليه أبنه من قيم.





