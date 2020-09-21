وزير التعليم: ضوابط جديد لإدارة المدارس الخاصة ننتهى منها خلال 3 شهور

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: الناس اعتبرتنا بلا قلب بعد اتخاذ قرار عقد امتحانات الثانوية العامة، ورغم ذلك لم يصب أى طالب بأى مرض أو مشكلات رغم الأعداد المهولة التى أدت الامتحانات، فالسؤال هنا لما أولياء الأمور ينزلوا أمام اللجان تكون مسئولية وزير التربية والتعليم؟





وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، على قناة المحور، أن الوزارة تعمل إعادة هيكلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية، حيث يتم وضع ضوابط مع جهات فى الدولة وسنرى كل جهة ما هو دورها، فوزارة التعليم تختص بالجزء الأكاديمي والتربوى، قائلا: بنحب نطمئن الناس بنحل الموضوعات دى وهتأخد مننا 3 شهور مش قبل بدء العام الدراسى الجديد ومشى أمورك دلوقتى".



وأوضح الوزير: منقدرس نعمل أكتر من كده بالعام الدراسى فيه 23 مليون طالب حريصين على صحتهم.



وأشار وزير التربية والتعليم: كل طالب من المرحلة الثانوية لديه جهاز يعوضه عن الكتاب الورقى، موضحا أن الطلاب يحافظون على الأجهزة التى تم تسليمها لهم منذ عامين، وهناك 2500 مدرسة بها بنية تكنولوجية و36 ألف شاشة، موضحا أنه تم استبدال الكتاب الورقى بكتاب إلكترونى يوزاى 10 أضعاف الكتاب المطبوع، مشيرا إلى أن هناك قرار بعدم استخدام التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائى.



وأشار الوزير المجموعة بين الصف الرابع الابتدائى حتى الإعدادية يتم طباعة الكتب الورقية لهم إلى أن نضمن أن لديهم وسائل إتصال، موضحا أن الطلاب فى الثانوى لديهم شريحة على التابلت وبالتالى يكون الطالب متصل فى البيت والمدرسة، مؤكدا أن تكلفة الـ" 2500 مدرسة تكنولوجيا مليارات الجنيهات.



وأكد وزير التربية والتعليم: ما يحدث من حلول فى الشهور القادمة سوف يسعد الجميع، قائلا: التطوير فى التعليم الفنى قائم على تغيير المناهج ويتم تحديثها على نظام الجدارات لاكساب الطالب مهارات حيث يتم تغيير 200 منهج دراسى، مشيرا إلى أنه تم التفاوض مع الجانب الألمانى لاعتماد الشهادات التى يحصل عليها الطلاب من الهيئة الوطنية بعد الاطلاع على احتياجات سوق العمل.



وأوضح الوزير أن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 15 مدرسة ونسعى لتصل إلى 50 مدرسة، قائلا: بقالنا 3 سنين آذاننا مفتوحه للجميع وتتواصل مع أولياء الأمور وهناك صراحة كبيرة مع أولياء الأمور واحنا عايزين أولادهم يتم تنشئتهم على القيم، قائلا: أتمنى أن نكون على قدر كبير من الثقة وعايزين واحد فقط يوصلنا المشكلة.



