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وزارة الرى: تحذيرات ارتفاع مناسيب النيل تخص أراضى طرح النهر المزروعة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 08:24 م
وزارة الرى: تحذيرات ارتفاع مناسيب النيل تخص أراضى طرح النهر المزروعة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى،
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الرى والموارد المائية بيانا طالبت فيه بعدم نشر أية أخبار إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 
وأكدت وزارة الرى أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر  والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية ، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
 
وفيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.
 
 
 
 

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