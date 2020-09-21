واشنطن: نعلم أن نظام إيران أكبر داعم للإرهاب فى العالم

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز: نعلم أن نظام إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: نحن على ثقة بأن إعادة عقوبات إيران ستكون أمرا فعالا.

وفى وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز: خاب أملنا في الحلفاء الأوروبيين، متابعا: نتمنى أن يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات على إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران : نحن على ثقة بأن إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون فعالا، متابعا: جادون للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

واستطرد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: يراود الإيرانيين أمل كاذب بعدم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي تهديد إيراني.