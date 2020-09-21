هل يزيد الإجهاد من فرص الإصابة بألزهايمر.. 6 علامات تؤكد إصابتك

كتبت هند عادل

مرض ألزهايمر نوع من الخرف يصيب أكثر من 50 مليونًا حول العالم، يمكن أن يسبب انخفاضا فى الذاكرة وقدرات التفكير، بينما يؤثر على الدماغ، ومن المعروف أن المرض يصيب الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، ومع ذلك فإن ما يصل إلى 5% من الأشخاص الذين تم تشخيصهم لديهم ظهور مبكر لمرض ألزهايمر، حيث قد يكون الشخص في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التشخيص فى سن مبكرة أمرًا صعبًا لأن الأعراض التي تظهر يمكن أن تكون نتيجة لأحداث الحياة المعتادة مثل الإجهاد، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

أعراض الظهور المبكر لمرض ألزهايمر

فقدان الذاكرة: من أكثر الأعراض شيوعًا للظهور المبكر لمرض ألزهايمر نسيان المعلومات المكتسبة مؤخرًا، قد يبدو الشخص الذى يعانى من هذه الحالة أكثر نسيانًا من المعتاد على سبيل المثال، قد ينسى التواريخ والأحداث بانتظام بالإضافة إلى ذلك قد يطرح نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا، وقد يعتمد بشكل كبير على مساعدات الذاكرة مثل ملاحظات التذكير والأجهزة الإلكترونية.

صعوبة إكمال المهام المألوفة: قد يجد الفرد المصاب بمرض ألزهايمر صعوبة فى إكمال المهام اليومية وقد يواجه بعض الأشخاص صعوبة فى القيادة إلى مكان مألوف وقد يواجهون صعوبة كبيرة في التركيز.

مشكلة فى فك رموز الصور المرئية والعلاقات المكانية: قد يواجه بعض الأفراد مشاكل في بصرهم حيث من المحتمل أن يواجهوا صعوبة في القراءة والحكم على المسافة وتحديد الألوان ولديهم مشاكل أثناء القيادة وبالمثل.

مشكلة الكلمات فى التواصل الشفهي والكتابي: قد يعيق المرض قدرة الفرد على متابعة المحادثة أو الانضمام إليها. قد يتوقف الفرد في كثير من الأحيان في منتصف المحادثة وربما يكون جاهلًا بكيفية متابعة المحادث. من المحتمل أن يواجه صعوبات مع المفردات أو تسمية شيء مألوف أو استخدام اسم خاطئ.

انخفاض الحكم: الأفراد الذين يعانون من مرض ألزهايمر قد يواجهون تغييرات في اتخاذ القرار. والمثال الكلاسيكي هو اتخاذ الخيارات المالية التي قد تظهر سوء تقدير، بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تحظى النظافة البدنية بالاهتمام الكافي ، ويمكن ملاحظة انخفاض سريع في الاستحمام بشكل متكرر وعدم الرغبة في تغيير الملابس يوميًا.

المعاناة من تغيرات في الشخصية والمزاج: عند الإصابة بمرض ألزهايمر ، من المحتمل أن تحدث تغيرات شديدة في المزاج والشخصية. من المحتمل أن يكون الشخص مرتبكًا أو مكتئبًا أو قلقًا أو خائفًا أو مريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينزعجون بسهولة عندما يكونون مع الأصدقاء أو مع العائلة.

من الضروري أن نفهم أن أعراض مرض الزهايمر قد تتفاقم بمرور الوقت. وبالتالي ، يُنصح باستشارة طبيبك المعالج لإدارة الحالة. تذكر أنه من الأفضل التحكم في الحالة والعيش حياة سعيدة من إهمالها.

هل يمكن منع مرض ألزهايمر؟

لا توجد طريقة معروفة للوقاية من مرض ألزهايمر، ومع ذلك يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف وتشمل هذه : التوقف عن التدخين والحد من تناول الكحول ، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن ، والحفاظ على وزن صحي ، وتناول الأدوية بانتظام ، وممارسة الرياضة بانتظام (مثل ركوب الدراجات أو المشي لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع).

رعاية شخص مصاب بمرض ألزهايمر

في الوقت الحالي ، لا يوجد علاج دائم لمرض ألزهايمر ، لكن الأدوية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الأعراض ومن ثم ، فإن التشخيص المبكر لمرض الزهايمر يوفر فرصة أفضل للاستفادة من العلاج رعاية شخص مصاب بمرض ألزهايمر.