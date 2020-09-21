هدوء وانتظام حركة المرور فى شوارع القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

سادت حالة من الهدوء في شوارع محافظة القليوبية، تزامنا مع الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتظاهر، كما تشهد الشوارع انتظاما مروريا، في رسالة من أهالى المحافظة للجماعات الإرهابية بأنهم مع استقرار البلد ضد أي دعوات مشبوهة. وتسير الحياة بشكل طبيعى فى شوارع مدن المحافظة المختلفة، وتواجد المواطنين في الشوارع بشكل طبيعي، في الحدائق والمتنزهات والشوارع الرئيسية والأندية، إلى جانب استمرار عمل المقاهى وفقا للفترة المحددة من قبل مجلس الوزراء.



هدوء بشوارع القليوبية

هدوء بشوارع القليوبية وانسياب الحركة المرورية



هدوء تام بشوارع القليوبية وانسياب الحركة المرورية هدوء تام بشوارع القليوبية وانسياب الحركة المرورية



هدوء تام بشوارع القليوبية وانسياب الحركة المرورية هدوء تام بشوارع القليوبية وانسياب الحركة المرورية

انسياب الحركة المرورية



هدوء بشوارع القليوبية هدوء بشوارع القليوبية

انسياب الحركة المرورية