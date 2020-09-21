هدوء وانتظام الحركة المرورية بشوارع ومدن محافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

انتظمت الحركة المرورية بشوارع ومدن محافظة جنوب سيناء، دون وجود أية عوائق أو تجمعات تذكر، تزامنا مع الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتظاهر، وشهدت الحركة المرورية إنسيابية كبيرة فى الشوارع ولم تشهد شوارع المحافظة أى انتشار أمنى نظرا لحالة الهدوء الكبير التى شهدها الشارع اليوم.

فى سياق آخر، تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، الانتهاء من أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء قبيل افتتاحها.

وذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها حيث تشهد مدينة طور سيناء تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية تمثل نقلة حضارية وطفرة لمدينة طور سيناء العاصمة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة شارع 306 الذي يشمل 24 محلا تجاريا حضاريا يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالي مدينة طور سيناء، وتجهيز خيام لعرض المنتجات البدوية لأهالي مدينة الطور وزائريها وميدان أفريقيا ومركز دعم وتمكين المرأة والذي شهد رفع كفاءة للغرف الفندقية بدار الضيافة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة نهو أعمال كورنيش المدينة وميدان النصر وشاطئ الفيروز مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تحول وجه مدينة طور سيناء وتحقق طفرة تنموية لم تتحقق من قبل، مضيفًا أن أعمال تطوير قرية الجبيل بطور سيناء ستضع مدينة طور سيناء علي خريطة السياحة العالمية.