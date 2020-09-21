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هدوء بميادين كفر الشيخ.. والأهالى: لن نستجيب للدعوات الهدامة.. صور

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:13 ص
هدوء بميادين كفر الشيخ.. والأهالى: لن نستجيب للدعوات الهدامة.. صور هدوء بميادين كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ساد الهدوء بمدن وقرى وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، والحالة الأمنية مستقرة، ولم يستجب أهالى المحافظة لدعوات الإخوان الإرهابية بالخروج للتظاهر فى شوارع وميادين المحافظة، واعتبر عدد كبير من الأهالى أن 20 سبتمبر يوم خزى وفضيحة لجماعة الهدم والتخريب.

 

ولم ترصد غرفة العمليات والأزمات بمحافظة كفر الشيخ، أى تظاهرات أو ما يخل بالأمن العام، ولم ترصد الغرف الفرعية بمجالس المدن أى تظاهرات أو الخروج لا فى القرى أو المدن .

 

وأكد محسن محمد سعد ، مدرس، أن شعب كفر الشيخ لن يستجيب لتلك الدعوات الهدامة فيكفينا ما عانيناه فى عام لن يعود مرة أخرى فى تاريخ مصر، فالأمور بالمحافظة مستقرة، وإذا كانت تلك الجماعة المخربة أعلنت عن تظاهرات اليوم فنحن نعلن عن تضامننا مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة.

 

وأضاف فاتن محمد فريد، ممرضة، أجمل ما نثبت به للجماعة الإخوانية الإرهابية، الخروج للتنزه فى ميدان النصر، لنؤكد أن الأمن مستقر، ولا نخشى الخروج، وسنواجه كل صاحب دعوى مغرضة، ويكفينا ما نحن فيه من استقرار وتنمية.

 

وقال محسن محمد عبد الله، صياد، إن كل صاحب دعوى للخروج فهو عدو للوطن مخالف لتعاليم الإسلام، لأن الإسلام يدعو للسلم والهدوء لا لخيانة الأوطان ، والدعوة للقتل والتخريب .

 

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