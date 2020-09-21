اليوم السابع
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ننشر نص تعليمات مصلحة الضرائب بشأن معاملات الخدمات الإعلانية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:57 م
ننشر نص تعليمات مصلحة الضرائب بشأن معاملات الخدمات الإعلانية رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
كتب: أحمد يعقوب

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ينشر "اليوم السابع" رأى مصلحة الضرائب بشأن المعاملات الضريبية للخدمات الإعلانية، وذلك فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

 

وخرج رأى المصلحة برقم 88 لسنة 2020، بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الإعلانية، وكان نصه كالآتى:


 
920202121495212-تعليمات الضرائب
 

 

920202121495213-تعليمات ضرائب الاعلانات
 

 


 

 


مصلحة الضرائب

ضرائب الإعلانات

الخدمات الاعلانية

اخبار الاقتصاد

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