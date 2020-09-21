ننشر نص تعليمات مصلحة الضرائب بشأن معاملات الخدمات الإعلانية

كتب: أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" رأى مصلحة الضرائب بشأن المعاملات الضريبية للخدمات الإعلانية، وذلك فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وخرج رأى المصلحة برقم 88 لسنة 2020، بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الإعلانية، وكان نصه كالآتى:















