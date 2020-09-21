نقيب الإعلاميين يشيد بوعى المصريين فى إسقاط مخططات دعاة التخريب والإرهابيين

كتب محمد السيد

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الشعب المصرى دائما ما يثبت بثقافته وارتفاع درجات وعيه وألمامه بكل الأحدث الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية أنه على قدر المسئولية في الحفاظ على دولته المصرية التي أصبحت متكاملة الأركان قوية المؤسسات، وأنه يلمس على أرض الواقع ما يحدث من إنجازات في كافة المجال ويؤمن وعن يقين بالمردود الذى يعود علينا جميعا من تلك النهضة الشاملة في كافة مجالات الحياة.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصرى الوطنى بوعيه وثقافته عرف أن دولته بقيادتها الحكيمة حافظت على أركانها ووحدتها المتكاملة وأن هذا إنجازا، متابعا: "أما الإعجاز فإنه فى ظل التحديات الدولية والظروف العالمية فإن الدولة تقطع أشواطا طويلة تسابق بها الزمن في مجال التنمية الشاملة، فلم يقف طموح القيادة السياسية عند الحفاظ على الدولة المصري فحسب بل تجاوز هذا في علاج قصور الماضى ومواكبة كل التقنيات الحديثة في كافة مجالات الحياة نلمسها في مشوار تطوير التعليم ما بين العام والفني والجامعى وما بين الاهتمام بصحة المواطن والقضاء على الأمراض المتوطنة التي عانى منها المصريين كثيرا".

ولفت طارق سعدة إلى أن جائحة كورونا جاءت لتثبت أن الدولة المصرية تأخذ بأساليب العلم والمعرفة في كافة المجالات في مواجهة هذا الوباء العالمى، مضيفا:"لم يتأثر اقتصادنا ولا حياتنا المعيشية ولا سير العملية التعليمية فكل هذا نجاح على أرض الواقع للشعب المصرى وقيادته الحكيمة".

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مدى التلاحم بين الشعب المصرى الأصيل الواعى وبين قيادته السياسية يؤلم أعداء الوطن في الداخل والخارج الذين ليس لهم هم ولا شغل شاغل إلا عرقلة مسيرة الدولة المصرية وإيقاف نجاحاتها التي تحدث لهم جرحا غائرا يوم بعد يوم، متابعا: "علينا جميعا بعد كل هذه التجارب أن نزداد وحدة والتفافا خلف قيادتنا السياسية حتى تتحقق كل الطموحات".