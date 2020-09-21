اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الإعلاميين يشيد بوعى المصريين فى إسقاط مخططات دعاة التخريب والإرهابيين

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:23 ص
نقيب الإعلاميين يشيد بوعى المصريين فى إسقاط مخططات دعاة التخريب والإرهابيين طارق سعدة نقيب الاعلاميين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الشعب المصرى دائما ما يثبت بثقافته وارتفاع درجات وعيه وألمامه بكل الأحدث الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية أنه على قدر المسئولية في الحفاظ على دولته المصرية التي أصبحت متكاملة الأركان قوية المؤسسات، وأنه يلمس على أرض الواقع ما يحدث من إنجازات في كافة المجال ويؤمن وعن يقين بالمردود الذى يعود علينا جميعا من تلك النهضة الشاملة في كافة مجالات الحياة.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصرى الوطنى بوعيه وثقافته عرف أن دولته بقيادتها الحكيمة حافظت على أركانها ووحدتها المتكاملة وأن هذا إنجازا، متابعا: "أما الإعجاز فإنه فى ظل التحديات الدولية والظروف العالمية فإن الدولة تقطع أشواطا طويلة تسابق بها الزمن في مجال التنمية الشاملة، فلم يقف طموح القيادة السياسية عند الحفاظ على الدولة المصري فحسب بل تجاوز هذا في علاج قصور الماضى ومواكبة كل التقنيات الحديثة في كافة مجالات الحياة نلمسها في مشوار تطوير التعليم ما بين العام والفني والجامعى وما بين الاهتمام بصحة المواطن والقضاء على الأمراض المتوطنة التي عانى منها المصريين كثيرا".

ولفت طارق سعدة إلى أن جائحة كورونا جاءت لتثبت أن الدولة المصرية تأخذ بأساليب العلم والمعرفة في كافة المجالات في مواجهة هذا الوباء العالمى، مضيفا:"لم يتأثر اقتصادنا ولا حياتنا المعيشية ولا سير العملية التعليمية فكل هذا نجاح على أرض الواقع للشعب المصرى وقيادته الحكيمة".

وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مدى التلاحم بين الشعب المصرى الأصيل الواعى وبين قيادته السياسية يؤلم أعداء الوطن في الداخل والخارج الذين ليس لهم هم ولا شغل شاغل إلا عرقلة مسيرة الدولة المصرية وإيقاف نجاحاتها التي تحدث لهم جرحا غائرا يوم بعد يوم، متابعا: "علينا جميعا بعد كل هذه التجارب أن نزداد وحدة والتفافا خلف قيادتنا السياسية حتى تتحقق كل الطموحات".


أكاذيب الاخوان

طارق سعدة

نقيب الإعلاميين

الجماعة الإرهابية

اخبار مصر

قنوات الشر

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتب صحفى يوضح لـ إكسترا نيوز أكاذيب الإخوان وقناة الجزيرة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:05 م

كاتب صحفى يوضح فشل أكاذيب الإخوان ومقاومة الشعب المصرى لإرهاب الجماعة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 08:57 م

"أكاذيب الإخوان وتسريب صوتى للهارب محمد ناصر".. أبرز قضايا التوك شو

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. محافظ الإسكندرية يفند أكاذيب الإخوان بشأن خروج مظاهرات بعروس المتوسط..الرى: نتعامل بشكل جيد مع موسم الفيضان والوزير فى أسوان لتفقد السد العالى.. الإبراشى يوضح حجم مشروعات الحكومة السكنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة