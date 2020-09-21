موجز اقتصاد اليوم الاثنين 21-9-2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 21-9- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع أسعار الذهب فى مصر، بقيمة 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 845 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1930 دولارا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات مصر.. وعيار 21 يسجل 845 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بقيمة 5 جنيهات، يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 845 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1930 دولارا.

رئيس المصرية للاتصالات: استمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية

قام اليوم المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بزيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة.

"شعبة المستوردين" تشيد بتخفيض الجمارك.. وتؤكد: يشجع الصناعة المحلية

أشاد أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك علي مكونات ومستلزمات الانتاج لدعم الصناعة المحلية.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير رواندا سبل التعاون الاستثمارى مع مصر

التقي المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير دولة رواندا بالقاهرة ألفريد جاكوبا كاليسا، وذلك لبحث سبل التعاون الاستثماري بين البلدين.

وزارة التخطيط تنشر انفوجرافًا حول تقرير "حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا"

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انفوجرافًا حول تقرير "حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا".

مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

وزير الاتصالات: تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة 400 مليون جنيه خلال 2020

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بنك مصر يوقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%

أكد مصدر مسئول ببنك مصر أنه تقرر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، اعتبارا من اليوم الاثنين.