مصر تصدر "عنب" بـ128 مليون دولار في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من العنب قفزة كبيرة خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 128 مليونا و304 آلاف دولار، مقابل 62 مليونا و878 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 101 مليون و426 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات العنب جاءت ضمن جملة الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 231 مليونا و746 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 244 مليونا و627 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 12 مليون و881 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية كلا من صادرات البطاطس بقيمة 11 مليونا و185 ألف دولار في يونيو الماضي، يليها صادرات البصل الطازج أو المبرد بقيمة 10 ملايين و157 ألف دولار، ثم الصادرات من الخضر غير مطبوخة بقيمة 6 ملايين و366 ألف دولار.

وسجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.