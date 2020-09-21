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مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على أولوية المرور بعين شمس

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:11 م
مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على أولوية المرور بعين شمس مشاجرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين بمنطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة مفادها وجود مشاجرة ووقوع وفيات بالقرب من مزلقان العشرين.
 
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثتى شخصان فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثانى، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين، وقام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار من مكان الحادث. 
 
وأضافت التحريات، أن شقيق المجنى عليه الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية، وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنه بسكين وأرداه هو الآخر قتيلا ولاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين المتورطين فى الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

امن القاهرة

عين شمس

اخبار الحوادث

مشاجرة بالاسلحة البيضاء

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