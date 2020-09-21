اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:49 م
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مصرع شاب فى شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:42 م
مصرع شاب فى شاطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى طالب مصرعه بشاطئ بالهانوفيل غرب الإسكندرية، عقب نزوله لمياه الشاطئ وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن جثمانه لانتشاله.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا من مشرفى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالعجمي، بوجود غريق بشاطئ نادى الشرطة بالهانوفيل.

توجهت قوة من القسم بصحبه قوات الإنقاذ النهرى، وتبين نزول معاذ مصطفى نصر، 19 عام، طالب من مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ولم يتم العثور على جثته وتقوم قوات الإنقاذ النهرى بالبحث عن جثة الشاب لانتشاله ونقله للمشرحة تمهيدا لتسليمها لأسرتها.

 

 


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