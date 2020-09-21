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مستشفى أرمنت: اقترحنا على أهل الطفل المذبوح في الرقبة عرضه على الطب الشرعي

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:09 ص
مستشفى أرمنت: اقترحنا على أهل الطفل المذبوح في الرقبة عرضه على الطب الشرعي وائل الابراشى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، إننا عرضنا على أهل الطفل المذبوح في الرقبة عرض حالته على الطب الشرعي.

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: فى غاية الحزن والأسى ومقدرين شعور أمها.. وليس فى موقع عدائى وياريت لا نتهم بالتخوين.. وهذه حالة نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة.. اقترحت عليهم لعض الحالة على الطب الشرعى.. وكل من أخطأ يحاسب.. وممكن يهدأوا بعد قرار الطب الشرعى.. الطفل توفى بعد 24 ساعة من الولادة".

وردت وفاء صلاح والدة الطفل المذبوح بأرمنت: "بتسلمهونى ليه بعد 48 ساعة.. أنا معرفش الطفل ميت غير لما كنت خارجة من المستشفى.. ومفيش حد دخل غرفة العمليات".


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