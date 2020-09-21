اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 01:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير متحف محمود مختار لـ الإبراشى: الهواة هم من يشوهون قيم التراث المصرى "فيديو"

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 12:36 ص
مدير متحف محمود مختار لـ الإبراشى: الهواة هم من يشوهون قيم التراث المصرى "فيديو" الإبراشى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق النحات طارق الكومى، مدير متحف محمود مختار بالمنوفية، على المجسمات والتماثيل التى تمت إزالتها بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم، قائلاً:" الفنون التشكيلية له متخصصون، والهواة هم من يتسببون فى مثل هذه الكوراث، التى تشوه التراث المصرى".
 
وأضاف "الكومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يصح أن يكون هناك عمل تطوعى دون العرض على لجنة متخصصة فى الفنون التشكيلية أو اللجنة المختصة عن ذلك، حتى لا  يترتب بعد ذلك جدل واسع وسخرية شديدة، وتضطر الجهات المعنية إلى تصحيح الأمر بعد ذلك.
 
وتابع الكومى: "الكارثة أن هذه التماثيل تعمل على تشوية القيم التراثية لدى المصريين ومظاهر الجمال فى الآثار التاريخية مثل أبو الهول والأهرامات وغيرها، ووقتها يتحول المجتمع للقبح بدلاً من أن يكون ميزان للجمال والفضيلة".

طارق الكومى

التراث المصرى

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإبراشى يناقش اقتباس كلمات شهيرة من الأحاديث الشريفة فى الشعر والغناء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:55 م

وائل الإبراشى يؤكد الشعب المصرى لقن جماعة الإخوان دراسا قاسيا زحولها لـ"نكتة"

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:59 م

وائل الإبراشى لـ"الإخوان": الثورة ليست محفظة تستطيع تخفيها عن أعين الناس

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:30 م

التليفزيون هذا المساء.. محافظ الإسكندرية يفند أكاذيب الإخوان بشأن خروج مظاهرات بعروس المتوسط..الرى: نتعامل بشكل جيد مع موسم الفيضان والوزير فى أسوان لتفقد السد العالى.. الإبراشى يوضح حجم مشروعات الحكومة السكنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة