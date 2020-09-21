مدير الصحة العالمية يحيي ذكري تأسيس الأمم المتحدة بالدعوة لحلول بدون حروب

كتب محمد شعلان

أحيا تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بالاستمرار في تطبيق المبادئ التي أسست من أجلها، ووجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يصادف هذا العام الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة. لقد وُلدت الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كمنصة للدول للالتقاء لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل المشتركة ، دون اللجوء إلى الأسلحة والحروب".



مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وفي يناير 2020، أطلقت الأمم المتحدة المشاورة العالمية للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيسها، من خلال الاستطلاعات والحوارات، وتم سؤال الناس عن آمالهم ومخاوفهم بشأن المستقبل والذي يعد أكبر مسح حتى الآن حول أولويات التعافي من جائحة كوفيد -19. وفقا لبيان الأمم المتحدة تزامنا واحتفالات الذكرى الـ 75 لإنشاء المنظمة.

اعتبارًا من 21 سبتمبر 2020 ، شارك أكثر من مليون شخص من جميع البلدان ومن جميع مناحي الحياة، وفرت إجاباتهم رؤى فريدة حول ما يريده الجمهور في هذا الوقت الصعب للعالم.

تم إصدار نتائج هذا الاستطلاع اليوم تزامنا والاحتفال الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ، والتي تقام تحت شعار: المستقبل الذي نريده ، الأمم المتحدة التي نحتاجها.

شملت النتائج الرئيسية للاستطلاع ، عبر المناطق والأعمار والفئات الاجتماعية ، كان المستجيبون متحدون على نطاق واسع في أولوياتهم للمستقبل.

في خضم أزمة كوفيد -19 الحالية ، فإن الأولوية العاجلة لمعظم المستجيبين هي تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية - الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتعليم ، يليها تضامن دولي أكبر ودعم متزايد لأولئك الأكثر تضرراً. وهذا يشمل معالجة عدم المساواة وإعادة بناء اقتصاد أكثر شمولية.

بالنظر إلى المستقبل ، فإن المخاوف الكبرى هي أزمة المناخ وتدمير بيئتنا الطبيعية. وتشمل الأولويات الأخرى: ضمان احترام أكبر لحقوق الإنسان، وتسوية النزاعات، ومعالجة الفقر، والحد من الفساد.

وفقا لاستطلاع الأمم المتحدة يعتقد أكثر من 87٪ من المشاركين أن التعاون العالمي أمر حيوي للتعامل مع تحديات اليوم ، وأن الوباء جعل التعاون الدولي أكثر إلحاحًا.

بعد خمسة وسبعين عامًا من تأسيسها ، يعتقد ستة من كل 10 مشاركين أن الأمم المتحدة جعلت العالم مكانًا أفضل. وبالنظر إلى المستقبل ، يرى 74٪ أن الأمم المتحدة "أساسية" في مواجهة التحديات.

ومع ذلك ، يريد المستجيبون من الأمم المتحدة أن تتغير وتبتكر: لتكون أكثر شمولاً لتنوع الجهات الفاعلة في القرن الحادي والعشرين ، وأن تصبح أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة وفعالية.