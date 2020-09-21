محافظ مطروح يتفقد مدرسة ابن سينا الرسمية المتميزة للغات.. صور

مطروح ـ حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، مدرسة ابن سينا الرسمية المتميزة للغات مدينة مرسى مطروح التى أنشئت حديثا بسعة 22 فصلا وبتكلفة 16,9 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس حسن سلامة مدير فرع الابنية التعليمية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ويأتى ذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع فى إنشاء المدارس التجريبى والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم، وكذلك القضاء على الكثافة الطلابية بالفصول وظاهرة الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبية للغات، وتتكون المدرسة من 2 مبنى بعدد 22 فصلا أساسيا ومعمل لغات وحجرة كمبيوتر ومكتبة ومصلى ومطعم وجمانيزم.

ووجه محافظ مطروح للتنسيق بين المديريات المعنية بسرعة إنهاء أعمال توصيل كابلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى مع تمهيد مدخل ومحيط المدرسة من الرتش والمخلفات استعدادا لافتتاحها قبل بدء العام الدراسى.

كما افتتح محافظ مطروح أعمال تطوير مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات بعد الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءتها بتكلفة 1,2 مليون جنيه، بالاضافة الى المشاركة المجتمعية فى دعم المدرسة بعدد من الأجهزة والفرش واقامة غرفة للزائرة الصحية، موجها بسرعة أعمال الدهان لعمارة الأهالى المواجهة للمدرسة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى أمام الطلاب وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن المشاركة وتجهيز مراكز الشباب والملاعب القريبة من المدارس فى تنفيذ خطة الانشطة الطلابية بالمدارس هذا العام.

وأكد محافظ مطروح على الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التعليم مع تقديم كافة الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتقديم كافة الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر واعى قادر على إحداث تغيير و بناء مصرنا الجديدة.