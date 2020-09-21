محافظ قنا يكشف عن رصد 3 مليارات جنيه للتنمية فى المحافظة

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مشروع تنمية الصعيد، هو مشروع ممول حكوميا وكذلك يتم تمويل جزء منه من جانب البنك الدولى، كما أن هدفه تنمية صعيد مصر خلال الفترة المقبلة في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد.



وأضاف محافظ قنا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن محافظتى قنا وسوهاج سيكونان نموذجا أولى لتنمية الصعيد وبعد ذلك تدخل المشروعات باقى المحافظات، موضحا أن تنمية الصعيد سيشمل تنمية المناطق الصناعية.



ولفت محافظ قنا، إلى أن مشروع تنمية الصعيد سيساهم في توفير فرص عمل لأبنائنا في المحافظة، موضحا أن التنمية ستكون في كل الاتجاهات، وأنه تم رصد 3 مليارات جنيه للتنمية في قنا، مشيرا إلى أن تنمية المناطق الصناعية ستشمل تدشين 280 مصنعا في كل المجالات الطاقة والحديد والصلب ومختلف المجالات.



وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد.



كما وجه الرئيس بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، علي أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.