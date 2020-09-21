اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يخفض قيمة المتر للتصالح بمخالفات البناء بحى الجنوب لـ160 جنيها

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:51 م
محافظ بورسعيد يخفض قيمة المتر للتصالح بمخالفات البناء بحى الجنوب لـ160 جنيها أحمد زغلف رئيس حى الجنوب
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء إلى 160 جنيها، وذلك اعتبارا من غد بحى الجنوب، فى إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه على مواطنى حى الجنوب الحضور لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً لعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمة بالطلب، والالتزام بالمواعيد المحددة فى هذا الشأن.

وعلى جانب آخر التقى أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، عددا من المواطنين لتعريفهم بإجراءات التصالح للتسهيل عليهم من أجل المضى قدما فى إجراءات التصالح فى جميع مناطق الحى المختلفة.

 

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