اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يعلن استقبال 51451 طلب تصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:44 م
محافظ الفيوم يعلن استقبال 51451 طلب تصالح بمخالفات البناء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 51451 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومى 2000 طلب، مؤكدا حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، اليوم مع رؤساء المدن، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

 

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة اتخاذ خطوات جادة فى إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمنى المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، وكذا مراجعة المستهدف اليومى لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التى تم رصدها.

 

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المبانى والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحاً أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتس آب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.

 

 


مخالفات البناء

الفيوم

اخبار عاجلة

التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الفيوم: رفع 20 ألف طن قمامة خلال أسبوعين

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:04 م

محافظة الفيوم استقبلت 45922 طلبا للتصالح بمخالفات المبانى حتى اليوم

الخميس، 17 سبتمبر 2020 04:36 م

محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 05:25 م

إكسترا نيوز تبرز جهود الدولة لتطوير العشوائيات ونقل المواطنين للمدن الجديدة.. وتستعرض تسهيلات الحكومة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.. ومحافظ الفيوم يعلن تقديم تخفيضات كبيرة للمواطنين.. فيديو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة