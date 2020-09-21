محافظ الفيوم يعلن استقبال 51451 طلب تصالح بمخالفات البناء

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 51451 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومى 2000 طلب، مؤكدا حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، اليوم مع رؤساء المدن، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة اتخاذ خطوات جادة فى إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمنى المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، وكذا مراجعة المستهدف اليومى لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التى تم رصدها.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المبانى والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحاً أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتس آب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.