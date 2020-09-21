محافظ الغربية يعلن انطلاق مسابقة المبادرات المجتمعية تحت شعار "حقق حلمك"

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انطلاق مسابقة المبادرات المجتمعية تحت شعار "حقق حلمك" ، وهي مسابقة تنافسية – تثقيفية – توعوية – تدريبية ، تهدف لتفعيل دور الشباب من سن ١٦ سنة حتى ٣٥ سنة للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة ورائدة للمشاكل التي تواجه المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بالاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي، مؤكدا علي إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن المسابقة ستتم على ثلاث مراحل وهي مرحلة التقديم والفرز لاختيار عدد ١٠٠ مبادرة ممن استوفوا الشروط والمعايير تليها المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب حيث سيتم خلالها تدريب من اجتازوا المرحلة الأولى لإعادة صياغة المبادرة بشكل علمي منظم وتسليمها تمهيدا للمرحلة الثالثة وهي مرحلة التحكيم حيث ستنعقد لجنة التحكيم والمكونة من "أحد أساتذة الجامعة ، أحد رواد الأعمال ، مدرب متخصص في المبادرات ، أحد الشخصيات العامة وممثل عن المحافظة" للتحكيم واختيار أفضل 10 مبادرات.

ومن جانبه أشار محمود ممتاز منسق الفريق بأنه سيتم تكريم العشرة الأوائل في النصف الثاني من شهر أكتوبر بحضور معالي الوزير الدكتور / طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من قيادات المحافظة وستساعد المحافظة الفائزين في تنفيذ تلك المبادرات .

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن اختيار فريق متطوعي الغربية والمكون من 150 شاب وفتاة من مختلف التخصصات والأعمار لتقديم خدماتهم التطوعية للمحافظة والمساهمة في تحقيق خطة المحافظة للتنمية المستدامة.