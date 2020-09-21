محافظ أسيوط يوجه بمعاينة أراضى الدولة على الطبيعة للوصول لسعر عادل للمواطن

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام المحافظة بكافة أجهزتها بالإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، حفاظًا على أملاك الدولة، موجهاً بتكثيف أعمال المتابعات والمعاينات لأراضى أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة، لافتاً إلى تشكيل لجان برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها المتخصصين من كافة الجهات وتكليفها بتنفيذ جولات ميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة لمراجعة أسعار الأراضى والوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.

وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ، لجنة لإجراء بعض المعاينات على الطبيعة للأراضى ووضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها ، حيث تمت معاينة بعض الأراضى أملاك الدولة بمناطق بقرى مركز الفتح بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز وممثلى الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح مؤكدًا على استمرار ومواصلة العمل فى الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.



معاينات تسعير الأراضي



معاينات تسعير الأراضي