محافظ أسوان يعلن استقبال مراكز تكنولوجيا طلبات التصالح لـ12 منتصف الليل

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن التيسيرات التي أعلنت عنها الدولة المصرية للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات تصالح في المخالفات.

وأضاف محافظ أسوان، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 11 مركز تكنولوجى على مستوى محافظة أسوان، وهناك إقبال متزايد عليها، موضحا أن بعض المراكز تعمل حتى 12 مساء في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن المحافظة تحصلت حتى الآن على 24 مليون جنيه من أموال التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن التخفيضات التي أعلنت عنها الدولة بشأن قيمة التصالح ساهمت في زيادة إقبال مواطنين، لافتا إلى أن المواطن يعى أهمية التصالح ويعنى أيضا أن أموال التصالح ستعود له على هيئة خدمات.