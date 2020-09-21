محافظة الجيزة ترصف شوارع بالعمرانية ومنشأة القناطر وتفتتح مكتب الشهر العقارى بوردان

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة محافظة الجيزة، في اعمال رصف ورفع كفاءة مدخل أبو غالب بمنشأة القناطر بمنطقه أبو غالب المسافة من طريق المناشى الخطاطبة بطول 1750 متر بعرض 10 متر، لتيسير الحركة المرورية على المترددين على الطريق بمتابعه من رئيس مركز منشأه القناطر، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق افتتحت أجهزة محافظة الجيزة مكتب الشهر العقارى بالوحدة المحلية بوردان لخدمة الأهالي بمركز ومدينة منشأه القناطر، وهو ما لاقى ترحيب كبير من الأهالى وسكان المناطق التابعة لوردان.

كما رفعت أجهزة المحافظة المخلفات بشارع الإخلاص وامتداد شارع القط بحي الطالبية كما تم تجريد وتوسعة الشارعين، كذلك تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك وتم البدء فى أعمال قص وتهذيب الاشجار بشارع بسام الشريف من شارع احمد كامل من شارع الهرم بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، تمهيدا لرصف الشارع فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار وسرعه تطوير المحاور الرئيسية والداخلية بنطاق الحي، تحت إشراف رئيس حى العمرانيه .

كان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام القانون رقم 150/2020وذلك فى اطار المجهودات التى تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ إن اللجنة سوف تختص بتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة او جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة، مشيرا إلى انه سيتم إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط امكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الاماكن القابلة لذلك.