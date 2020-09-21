اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الرى: فيضان النيل مبشر والسد العالى آمن وحامى مصر ونتابعه ثانية بثانية .. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:20 م
متحدث الرى: فيضان النيل مبشر والسد العالى آمن وحامى مصر ونتابعه ثانية بثانية .. فيديو السد العالى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط ومبشر، ونسبة المياه سترتفع فى مناطق طرح النهر، مضيفًا أن الوزارة تتابع السد العالى ثانية بثانية، من أول وصول المياه حتى تصريفها، موضحًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامى سيد على، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة حذرت من قبل من التعدى بالبناء أو الردم على منطقة طرح النهر، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وأوضح، أنه تم التحذير من فترة من ارتفاع منسوب المياه والذى قد يغرق بعض الأماكن التى تعتبر حرم نهر النيل، وتم توجيه تحذير لـ13 محافظة على نهر النيل بهذا الشأن حتى لا يحدث أى ضرر.

وعن حجم التعديات على نهر النيل، قال: "حملة إنقاذ نهر النيل منذ 2015 حتى الآن أزالت 56 ألف حالة".


متحدث الرى

السد العالى

فيضان النيل

نهر النيل

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. محافظ الإسكندرية يفند أكاذيب الإخوان بشأن خروج مظاهرات بعروس المتوسط..الرى: نتعامل بشكل جيد مع موسم الفيضان والوزير فى أسوان لتفقد السد العالى.. الإبراشى يوضح حجم مشروعات الحكومة السكنية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:00 ص

"الرى": نتعامل بشكل جيد مع موسم الفيضان والوزير فى أسوان لتفقد السد العالى

السبت، 19 سبتمبر 2020 07:09 م

وزير الرى يتفقد أنظمة السد العالى وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى استعدادا للفيضان

السبت، 19 سبتمبر 2020 12:42 م

شاهد.. "فيضانات مصر" كيف كان حال البلاد قبل إنشاء السد العالى

الخميس، 17 سبتمبر 2020 08:00 م

شكوى من انقطاع مياه الشرب عن شارع مسجد التوبة بمنشية السد العالى القاهرة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة