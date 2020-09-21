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متحدث الرى: أراضى طرح النهر بـ13 محافظة ستتعرض لارتفاع فى منسوب مياه النيل

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:25 م
متحدث الرى: أراضى طرح النهر بـ13 محافظة ستتعرض لارتفاع فى منسوب مياه النيل محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الفيضان هذا العام سيكون فوق المتوسط وأعلى من المعدلات فى السنوات الماضية، وهو منجة إلهية فى ظل الشح المائى الذى تعانى منه مصر، وذلك سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه فى مجرى النيل، وهو ما سيسبب مشكلات فى المناطق التى بها تعديات على طرح النيل، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل مع تلك المنازل لحماية أهلها من الفيضان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "فى 13 محافظة طرح النيل فيها هيتعرض لارتفاع فى منسوب مياه نهر النيل، وده هيسبب مشكلة كبيرة للبيوت المبنية على طرح النيل بشكل مخالف ولابد من التعامل معها بشكل سريع حفاظا على قاطنيها، والناس دى فى أماكن تعتبر خطر وحياتهم تأتى فى المقام الأول".

وقال: "فى تعديات تم إزالتها ورجعت تانى، وأعتقد أن الحكومة قادرة على التعامل مع هذا الأمر في الفترة القادمة".


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فيضان في مصر

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