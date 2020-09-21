مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 12599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة.