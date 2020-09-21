ما هو التهاب الوريد الخثارى وأسباب الإصابة به؟

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الوريد الخثاري هو عملية الْتِهابية تتسبَّب في تكوين جلطة دموية وإحصار أحد الأوردة أو أكثر، وتكون عادةً في الساقين و قد يكون الوريد المصاب قريبًا من سطح الجلد أو عميقًا بداخل العضلة تشمل الأسباب الإصابة برضح، أو إجراء جراحة، أو قلة النشاط البدني لفترات طويلة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن لـ التخثر الوريدي العميق أن يزيد خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة ومن أبرز أعراض الإصابة به تتضمَّن مُؤشِّرات الْتِهاب الوريد الخثاري السطحي ما يلي:

1:الشعور بالألم في المنطقة المصابة.

2:احمرار وتورم.

يُعد سبب التهاب الوريد الخثاري جلطة دموية يمكن أن تتشكل في الدم نتيجة:

1:إصابة في الوريد.

2:اضطراب تخثر الدم الوراثي.

3:عدم الحركة لفترات طويلة، مثل أثناء الإصابة أو الإقامة في المستشفى.

يزداد خطر الإصابة بالتهاب الوريد الخثاري إذا كنت:

1:غير نشيط لفترة طويلة، إما لأنك حبيس الفراش أو تسافر في سيارة أو طائرة لفترة طويلة

2:تعاني من الدوالي، وهي سبب شائع لحدوث التهاب الوريد الخثاري السطحي

3:لديك منظم ضربات القلب أو أنبوب رفيع ومرن (قسطار) في الوريد المركزي، لعلاج حالة طبية ما، والتي قد تؤدِّي إلى تهيج جدار الأوعية الدموية وتقليل تدفُّق الدم

4:تستخدمين حبوب تنظيم النسل أو تُعالَجين بالهرمونات البديلة؛ مما قد يزيد من احتمالية تجلط الدم.

5:لديك تاريخ عائلي باضطراب تخثر الدم أو ميل لتشكيل جلطات دموية.

6:كان لديك نوبات سابقة من التهاب الوريد الخثاري.

متى تزور الطبيب



اذهب إلى طبيبك فورًا إذا لاحظت احمرار وتورم وإيلام في الوريد وخاصة إذا كان لديك عامل أو أكثر لخطر الإصابة بالتهاب الوريد الخثاري، لديك أيضًا ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، أو سعال الدم، أو لديك أي أعراض أخرى قد تشير إلى انتقال جلطة دموية إلى الرئتين (انصمام رئوي)

اجعل شخصًا يتصل على طبيبك أو يأخذك إلى أقرب عيادة طوارئ، إن وجد. فقد يكون من الصعب عليك قيادة السيارة، ومن المحبذ إيجاد شخص يذهب معك يساعدك في تذكر المعلومات التي تتلقاها.