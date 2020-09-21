كوالالمبور (أ ش أ)

كشفت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الاثنين، أنه تم إعادة 26 ألفا و572 شخصا من المواطنين الماليزيين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن إلى الآن منذ تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا فى أوائل العام الجارى، وقال نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن عملية إعادة المواطنين الماليزيين بالخارج قد شملت 528 رحلة من 94 دولة، موضحًا أنه لم يتبق إلا 56 شخصا وهم في انتظار إعادة فتح المطارات وتيسير الرحلات التجارية الاعتيادية.