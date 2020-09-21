وأضاف أن الوزارة تقدر عدد رعاياها في الخارج بحوالي 457 ألف شخص فأكثر لأن العدد الحقيقي لم يكن معتمدا ولا يزال الكثير منهم لم يسجل بالسفارات أو القنصليات الماليزية بالخارج، داعيا الماليزيين المقيمين بالخارج حالياً إلى التسجيل لتسهيل تقديم أي مساعدة.