وأوضحت المصلحة أن الأجزاء المعيبة في مضخات الوقود للمركبات التي تشملها عملية الاستدعاء قد تؤدي إلى صعوبات في الإشعال وفشل مفاجئ في المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة.
ومن المقرر أن تستبدل الشركة المذكورة الأجزاء المعيبة مجانا.