بكين (أ ش أ)

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة "مازدا موتور" 29134 سيارة في السوق الصينية بسبب خلل فى مضخات الوقود، وذكرت المصلحة (أعلى هيئة للرقابة على الجودة فى الصين) -في بيان اليوم الاثنين، أن عملية الاستدعاء سوف تبدأ في 30 أكتوبر المقبل، وستشمل 26444 سيارة من طراز "مازدا 3 أكسيلا" تم تصنيعها في الفترة بين 13 سبتمبر 2018 و30 أغسطس 2019، و 2690 سيارة من طراز "سى إكس-8" تم تصنيعها فى الفترة بين 14 أكتوبر 2018 و 15 مايو 2020.