مئات الأمريكيين يقفون بالورود والشموع حدادا لرحيل القاضية جينسبيرج "صور"

كتب محمد سعودي

وقف المئات من الأمريكيين في مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن حدادا على فقدان قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج، التي رحلت عن عمر ناهز 87 عاما، إثر إصابتها بسرطان البنكرياس.

وأظهرت صور بثتها شبكة " CGTN" عبر تويتر تجمع مئات الأشخاص في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة حدادًا على فقدان روث بادر جينسبيرج. التي كانت ثاني امرأة يتم تعيينها في أعلى محكمة بالولايات المتحدة، فيما حمل المشاركون في هذه الوقفة الورود والشموع تعبيرا عن حبهم للقاضية جينسبيرج.



تخليد ذكرى القاضية الأمريكية جينسبيرج

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، تشييد نصب تذكاري، في بروكلين، يخلّد ذكرى عميدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، القاضية البارزة والأيقونة النسوية "روث بادر جينسبرج"، والتي توفيت الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما.

وأضاف أندرو كومو أن "نيويورك تأسف لوفاة القاضية جينسبرج، لكنها تتذكر بفخر أن رحلتها المذهلة بدأت هنا، في بروكلين".

وبدوره، أشاد رئيس بلدية نيويورك السابق بيل دي بلاسيو، وقال: "هذه الفتاة المنحدرة من بروكلين، ذات الروح المثابرة، دفعت بلادنا نحو مزيد من العدالة والمساواة والأخلاق". وسيعيّن الحاكم كومو لجنة لاختيار الفنان المسؤول عن تشييد هذا النصب والمكان الذي سيقام فيه.

ولدت جينسبرج في 15 مارس 1933 لعائلة يهودية، في حي بروكلين، الذي كانت تسكنه الطبقة العاملة في ذلك الوقت، وقد حافظت على لكنة تميّز بها، وهي تخرجت من جامعة كولومبيا في نيويورك، ودرّست فيها لبضع سنوات.



حداد على روح القاضية جينسبيرج بالورود والشموع

وعينت في المحكمة العليا عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وتميزت بدفاعها عن حقوق المرأة في السبعينات من القرن الماضي وقضايا تقدمية أخرى، واكتسبت شعبية واسعة للغاية رغم جدية منصبها.



مئات الأمريكيين يقفون حدادا للرحيل القاضية جينسبيرج بالورود والشموع