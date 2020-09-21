اليوم السابع
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لجنة حكومية لمتابعة تأمين شركات الكيماويات والأسمدة وتنفيذ إجراءات الأمان

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:00 ص
لجنة حكومية لمتابعة تأمين شركات الكيماويات والأسمدة وتنفيذ إجراءات الأمان عماد الدين مصطفى وشركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس اللجنة المكلفة من الحكومة لمتابعة إجراءات تأمين المواد الكيمائية بشركات الكيماويات والأسمدة أن اللجنة تواصل متابعة عملها وزيارة كل الشركات العاملة في المجال، بغرض التأكد من اتخاذ إجراءات تأمين المواد الكيماوية وذلك على خلفية الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت الفترة الماضية .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع"  أن اللجنة زارت عددًا من الشركات العاملة في هذا المجال بمحافظة السويس مثل شركة النصر للأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية وشركة السويس للنترات وغيرها من الشركات، لافتًا إلى أنه تم زيارة شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات أيضًا التابعة للقابضة للصناعات المعدينة، لمتابعة الإجراءات التي تتم وكذلك الملاحظات التي سجلتها اللجنة الموسعة التي زارت الشركات والمشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهدف مطابقة الشركات لمواصفات وعوامل الأمان .

أشار إلى أنه سيتم زيارة شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا الأسبوع الجارى، مع زيارة شركتى كيما بأسوان يوم الخميس المقبل وزيارة شركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية يوم الأحد المقبل للوقوف على إجراءات الأمان لتلك الشركات، التي تستخدم مواد كيماوية في صناعتها، لافتًا أن هناك العديد من الملاحظات الجوهرية في عدد من الشركات لابد أن تنفذها؛ لتتوافق مع عوامل السلامة للشركة وللعاملين فيها .


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القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

عماد الدين مصطفى

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