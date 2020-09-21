كيف تروج الجزيرة أفكار الجماعات الإرهابية لبث الفوضى؟.. فيديو

كتب محمود العمرى

دور كبير تلعبه قناة الجزيرة القطرية، فى دعم التنظيمات الإرهابية، منذ أن كانت تبث كلمات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، حتى هذه اللحظة في نقل أخبار التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسهم القاعدة وداعش.

ورصد تقرير أعدته "ماعت"، فى فيديو لها، عن ما تقوم به قناة الجزيرة، فى تبنى الأفكار التكفيرية، وترويجها للدفاع عن التنظيمات الإرهابية، والتبرير لهم وعملياتهم الإرهابية، والعمل على تلميح التنظيم الإرهابي داعش والقاعدة.

وأوضح التقرير، أن القناة القطرية قامت باستضافة العديد من قيادات هذه التنظيمات الإرهابية عبر شاشاتهم فى قطر، والترويج لأفكارهم بشكل مستمر عبر مواقع الجزيرة القطرية وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى.