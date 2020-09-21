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قناة السويس الجديدة تستقبل أول عبور لمنزلق مواسير بدل "رأس الرجاء"..إنفوجراف

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:56 م
قناة السويس الجديدة تستقبل أول عبور لمنزلق مواسير بدل "رأس الرجاء"..إنفوجراف مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أوضح خلاله أن قناة السويس الجديدة تنجح في استقبال أول عملية عبور لمنزلق مواسير بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، ما وفر 30 يومًا من زمن الرحلة.
 
ويتكون المنزلق من 12 ماسورة عملاقة من طراز "HDPE"، طول 6 منها 620 متراً، بقطر 2.3 متر، والـ 6 مواسير الأخرى 500 متر بنفس القطر، قادمة من النرويج ومتجهة إلى بنجلاديش.
مواسير HDPE تستخدم في الربط بين المواسير القريبة من الموانئ ومشروعات البنية الأساسية الكبرى، مثل: الربط بين مياه البحر ومحطات التحلية أو محطات الكهرباء.
 
 
وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠ وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .
 

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